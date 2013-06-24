Уряд на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень, спрямованих на забезпечення питною водою населення на півдні України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів.

«Це будуть водогони Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця — Томаківка. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення», — зазначив Прем’єр-міністр.

Уряд також виділив Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Раніше, 6 червня, Кабінет Міністрів виділив 120 млн грн Державному агентству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

За словами Дениса Шмигаля, вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи. Проект дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто.