12 вересня 2023 року, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік». Про це повідомляє Урядовий портал.
Ухвалення зазначеного акту дає можливість оновити ІТ-інфраструктуру Українського центру оцінювання якості освіти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту та інших освітніх оцінювань у сумі 10,5 млн гривень.
Зазначений перерозподіл видатків став можливим через зменшення обсягу видатків споживання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) та встановлення на зазначену вище суму видатків розвитку.