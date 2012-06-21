Міністерство національної безпеки США заявило, що підкориться розпорядженню суду, яке тимчасово забороняє висилку з США іммігрантів з семи мусульманських країн. Однак указ президента Дональда Трампа, який забороняє їм в’їзд до країни, залишається у силі.
Рішення стосується громадян Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану.
У суботу федеральний окружний суд в Нью-Йорку наклав тимчасову заборону на висилку мігрантів з цих країн з чинними американськими візами з аеропортів США. Це аргументується це тим, що указ порушує законні права цих людей.
«Указ президента Трампа залишається чинним — заборона на пересування залишається забороною, а американський уряд залишає за собою право відкликати візи в будь-який час, якщо це буде потрібно з міркувань національної безпеки або безпеки громадян», — йдеться у повідомленні на сайті міністерства.
«Урядовий указ президента Трампа зачіпає лише невелику частину іноземних туристів і є першим кроком на шляху відновлення контролю над американськими кордонами і національною безпекою», — наголошують автори заяви.
Там також говориться, що близько 80 млн іноземних туристів щорічно в’їжджає до Сполучених Штатів: «Вчора підвищені заходи безпеки вплинули на менше ніж 1% з понад 325 тисяч іноземних туристів, які в’їжджають щодня».
Старший радник Білого дому Стівен Міллер також заявив, що рішення окружного суду Нью-Йорка «жодним чином не перешкоджає виконанню указу президента, який залишається чинним повністю і цілком».
Авіакомпанії, що здійснюють рейси до США з аеропорту Каїра, в неділю отримали офіційне повідомлення з Вашингтона з проханням не пропускати пасажирів зі згаданих в указі семи мусульманських країн на літаки до США, попри наявність у них імміграційних віз. Про це розповів представник авіакомпанії EgyptAir Хоссам Хуссейн.
Він уточнив, що заборона не стосується власників грін-карт (посвідки на проживання в США) й дипломатичних паспортів.