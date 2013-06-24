Міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з генеральним директором директорату Європейської комісії з питань політики сусідства та розширення Гертом Яном Коопманом висловив вдячність Європейському Союзу за всебічну підтримку України та надання макрофінансової допомоги: «Вдячний Європейському Союзу за програму макрофінансової допомоги із загальним фінансуванням у розмірі 18 мільярдів євро. 2023 року ЄС — найбільший донор України. Фінансування надходить вчасно та ритмічно щомісяця. Це важливий чинник для уряду України, щоб вчасно забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету й надалі зберігати макроекономічну стабільність у країні впродовж повномасштабної війни».

Сторони обговорили питання підготовки та імплементації Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility) від ЄС. Міністерство фінансів нагадує, що під час Конференції з відновлення України (URC-2023) представники Європейської комісії анонсували створення спеціального Фінансового інструменту для України, що передбачає фінансування до 50 мільярдів євро на чотирирічний період.

«Фінансовий інструмент для України буде спрямовано на підтримку макрофінансової стабільності нашої країни, він сприятиме відновленню і реконструкції, а також модернізації під час упровадження ключових реформ на шляху вступу до ЄС. Він підтримуватиме перехід до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, яка поступово узгоджуватиметься з правилами та стандартами ЄС», — зазначив Сергій Марченко.

Фінансовий інструмент для України від ЄС міститиме три основні складові:

фінансова підтримка у вигляді грантів та позик. Це забезпечить стабільне та передбачуване фінансування, спрямоване на підтримку фінансової стабільності України, забезпечуючи міцну основу для захисту бюджету ЄС;

спеціальна інвестиційна структура, призначена для залучення та мобілізації державних і приватних інвестицій для відновлення України. Це доповнить наявні інструменти підтримки України, такі, як бюджетні гарантії, фінансові інструменти або змішане фінансування;

технічна допомога. Зокрема, експертна підтримка реформ, підтримка муніципалітетів, громадянського суспільства та інші форми двосторонньої допомоги. У межах цієї складової можна буде підтримувати інші ініціативи, спрямовані на реагування на російську агресію проти України, зокрема на забезпечення дотримання міжнародного права щодо злочинів, які росія скоїла на території України.

«Для імплементації Ukraine Facility уряд України має підготувати план відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також деталізувати реформи й інвестиції, які необхідно буде здійснити в межах процесу вступу до ЄС. Значний акцент буде зроблено на реформі державного управління, належному урядуванні, верховенстві права, боротьбі з корупцією та ефективному управлінні фінансами», — зазначив Сергій Марченко.

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