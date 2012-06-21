На автодорозі Н-16 Золотоноша Умань розпочинаються ремонтні роботи на мосту через річку Дніпро. Рух по мосту буде обмежено. Для перевезення пасажирів запустять два додаткових дизель-потяги. Про це повідомляє Укравтодор.

«19 червня на автодорозі державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань розпочнуться ремонтні роботи на мосту через річку Дніпро та на дамбі. Під час проведення поточного середнього ремонту мосту через Дніпро на автодорозі Н-16 рух автотранспорту буде обмежений. За даними підрядника, ремонт триватиме близько чотирьох місяців», йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для перевезення пасажирів під час ремонту буде запущено два додаткових дизель-потяги та запроваджено графік проїзду рейсових автобусів.

«Для автомобільного сполучення на період ремонту мосту запроваджується графік проїзду рейсових автобусів з 6.00 до 9.00, з 16.00 до 19.00. Окрім того, для перевезення пасажирів під час ремонту буде запущено два додаткових дизель-потяги за маршрутом Черкаси Золотоноша» та у зворотному напрямку. Час відправлення з Черкас до Золотоноші: о 12.02 та о 14.41; із Золотоноші до Черкас: о 13.11 та о 15.52», повідомили в Укравтодорі.

Для інформування водіїв на автомобільних дорогах Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань, Н-08 Бориспіль Дніпропетровськ Запоріжжя та Р-10 Канів Чигирин Кременчук будуть встановленні інформаційні стенди про проведення ремонтних робіт із зазначенням схеми об’їзду. 

Укрінформ