На автодорозі Н-16 Золотоноша —Умань розпочинаються ремонтні роботи на мосту через річку Дніпро. Рух по мосту буде обмежено. Для перевезення пасажирів запустять два додаткових дизель-потяги. Про це повідомляє Укравтодор.
«19 червня на автодорозі державного значення Н-16 Золотоноша —Черкаси —Сміла —Умань розпочнуться ремонтні роботи на мосту через річку Дніпро та на дамбі. Під час проведення поточного середнього ремонту мосту через Дніпро на автодорозі Н-16 рух автотранспорту буде обмежений. За даними підрядника, ремонт триватиме близько чотирьох місяців», —йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що для перевезення пасажирів під час ремонту буде запущено два додаткових дизель-потяги та запроваджено графік проїзду рейсових автобусів.
«Для автомобільного сполучення на період ремонту мосту запроваджується графік проїзду рейсових автобусів з 6.00 до 9.00, з 16.00 до 19.00. Окрім того, для перевезення пасажирів під час ремонту буде запущено два додаткових дизель-потяги за маршрутом Черкаси — Золотоноша» та у зворотному напрямку. Час відправлення з Черкас до Золотоноші: о 12.02 та о 14.41; із Золотоноші до Черкас: о 13.11 та о 15.52», —повідомили в Укравтодорі.
Для інформування водіїв на автомобільних дорогах Н-16 Золотоноша —Черкаси —Сміла —Умань, Н-08 Бориспіль — Дніпропетровськ —Запоріжжя та Р-10 Канів —Чигирин —Кременчук будуть встановленні інформаційні стенди про проведення ремонтних робіт із зазначенням схеми об’їзду.