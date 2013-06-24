Україна отримала запрошення долучитися до Севільського процесу відповідно до статті 13 європейської Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди. Нашій країні відтепер має офіційний статус спостерігача. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на своїй сторінці у мережі “Фейсбук” повідомив, що символічно, що саме у Всесвітній день охорони довкілля, Україна долучається до Севільського процесу. Поки що нашій країні надають офіційний статус спостерігача. А вже після повноцінного приєднання до ЄС, матимемо "право голосу". Для того, щоб українські реалії, в яких працює наша промисловість, були враховані при розробці НДТМ.

“Ми вітаємо Україну в якості спостерігача відповідно до Директиви про промислові викиди. Останні 20 років ми працювали з науковцями, громадськими організаціями та посадовцями з використанням наукових методів. Маємо працювати разом. Севільський процес – це ніби човен, у якому всі гребуть разом у правильному напрямку”, - наголосив директор Директорату “В” Об'єднаного дослідницького центру (JRS) Mikel Landabaso Álvarez.

За словами Руслана Стрільця для України це важливий крок.

“Дякую лідеру Севільського процесу ЄС Mikel Landabaso Álvarez за таке рішення та підтримку у впровадженні нами євроінтеграційних реформ. Для нас це політичний крок, який вже зараз відкриє технічні можливості для українських фахівців: обмінюватися досвідом і передовою практикою імплементації 75 директиви ЄС, вивчати процедури складання НДТМ та впровадження інтегрованого довкільного дозволу”, - наголосив Міністр.

За його словами, це те, що дозволить Україні вибудувати якісну національну політику у сфері запобігання та контролю промислового забруднення - в умовах війни та з чітким баченням «зеленого» повоєнного розвитку. Адже відновлення промисловості здійснюватиметься за найкращими доступними технологіями та методами управління.

“Тож очікуємо на якнайшвидше прийняття Верховною Радою України у цілому законопроекту 6004-д та вже сьогодні системно підходимо до питань подальшої відбудови промисловості та країни загалом. Впевнений, що започаткований всебічний діалог дасть нам змогу якісно запустити надважливу реформу задля "зеленог майбутнього країни”, - зазначив Міністр.

Нагадаємо, Севільський процес започаткований Європейською Комісією для оновлення екологічних норм та зменшення промислових викидів в повітря, воду та ґрунт. Представники влади та бізнесу європейських країн у рамках Севільського процесу постійно працюють над переглядом найкращих доступних технологій та методів управління, які європейська промисловість впроваджує у свої виробничі процеси. Впровадити такі сучасні нормативи прагне і Україна під час повоєнного відновлення власної промисловості.