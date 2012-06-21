Малим та середнім виробникам курятини можна розглядати варіанти експорту своєї продукції на ринки Грузії, Іраку, Єгипту.
Про це розповіла директор птахофабрики «Просяне» (Харківська область) Ірина Золотар, передає AgroTimes.
«Нещодавно до нас приїздила делегація з Грузії — налагоджуємо співпрацю. Нині ми ведемо перемовини та найближчим часом плануємо постачання пробної партії до Грузії, — зазначила вона. — Вже пройшли перевірку Держпродспоживслужбою для отримання дозволу на експорт і готуємо відповідні документи для внесення нашого підприємства в реєстр експортерів».
Також, за словами Ірини Золотар, нині існує великий попит на курячі лапи для експорту до Китаю.
«До нас також неодноразово зверталися з такою пропозицією, — зауважила вона. — Можливо, також працюватимемо у цьому напрямі».