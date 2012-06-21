Державний департамент США закликав Росію припинити затримання в Азовському морі торговельних суден, що прямують в українські порти. Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Гезер Науерт, повідомляє УНІАН. «Сполучені Штати засуджують порушення норм міжнародного судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці. Починаючи з квітня, Росія затримала сотні торговельних суден і останніми тижнями зупинила не менш як 16 торговельних суден, які намагалися потрапити в українські морські порти», — зазначено в заяві. На переконання американської сторони, дії РФ перешкоджають морському сполученню і є черговими прикладами її кампанії з підриву та дестабілізації ситуації в Україні, а також зневаги до міжнародних норм. Тож Гезер Науерт нагадала, що Вашингтон підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах, які поширюються на територіальні води.
Своєю чергою, посольство Росії в США визнало, що російські прикордонники затримують судна в Азовському морі, які йдуть в українські порти, і звинуватили Україну в «піратстві». Як приклади «українського піратства» російські дипломати наводять ситуацію із судном «Норд» з окупованого Криму та арештом у порту Херсона російського танкера «Механик Погодин». «Закликаємо американців припинити заступатися за підопічних, які бешкетують в Азовському морі, розпочати предметний діалог щодо проблеми російських громадян в американських в’язницях», — цинічно заявили в посольстві РФ.
Проте в Україні не збираються дослухатися до жалюгідних і лицемірних заяв російського МІД. Міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що ситуація із блокуванням Росією суден, які йдуть до українських портів в Азовському морі, вимагає від України готовності дати Росії відсіч. «Росія завжди перебуває у стані готовності до подальших мілітарних провокацій, зокрема й повномасштабних. Якщо ви подивитеся на угруповання російських військ уздовж нашого кордону, то зрозумієте, що ми маємо бути до цього готові», — сказав міністр.
Він також нагадав, що під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України цього тижня у Києві одне з питань, яке обговорювали спільно з командувачем Об’єднаних сил Сергієм Наєвим, стосувалося воєнного потенціалу і подальших кроків, які Україна може зробити. Глава МЗС додав, що не може розповідати про деталі обговорення. «Це вже конфіденційна мілітарна сфера. Але ми всі працюємо. Ми щодня доводимо позицію до наших друзів і партнерів. Вони добре розуміють, що відбувається в Азовському морі, але цю проблему не можна розв’язувати лише юридично. Це проблема нашої здатності дати відсіч Росії в Азовському морі, і ми маємо цього досягти», — наголосив Павло Клімкін. І один із важливих засобів захисту, який має у своєму розпорядженні Україна, — це й далі захищати наші позиції у Міжнародному арбітражі в межах Конвенції ООН з морського права.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»