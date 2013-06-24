Відбулося чергове засідання Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України. Засідання проходило під головуванням Джеффрі Пайєтта, помічника Державного секретаря США і координатора зусиль країн G7+ з допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, та за участі заступника голови генерального директорату з питань добросусідства і розширення Європейської Комісії Катаріни Матернової. Про це повідомляє Урядовий портал.

Участь у його роботі також узяли Міністр енергетики України Герман Галущенко, заступник Міністра Ярослав Демченков, директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковські, Посол України в США Оксана Маркарова.

Герман Галущенко поінформував учасників про поточну ситуацію в енергосистемі, а також продовження росією спроб атакувати українські стратегічні об’єкти.

«Атака цієї ночі вчергове довела, що протиповітряна оборони України працює на відмінно, і це дає нам надії на майбутнє. Водночас ми розуміємо, що росія не відмовиться від своїх намірів і продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступного опалювального сезону. Саме тому ми вже здійснюємо підготовку до зими, відновлюємо те, що зазнало атак, і посилюємо захист наших енергетичних об’єктів», - зазначив Міністр.

Очільник Міненерго наголосив на важливості введення в експлуатацію оновленої лінії електропередачі «Хмельницька АЕС – Жешув», яка посилює енергетичну безпеку України завдяки використанню механізмів експорту та імпорту електроенергії.

У межах підготовки до наступного опалювального сезону також формується запас необхідного обладнання, яке може знадобитися для відновлення об’єктів після наступних атак ворога. Україна дякує міжнародним партнерам за вже надану допомогу та інформує про поточні потреби на платформі AidEnergy. Серед найнеобхідніших потреб наразі – обладнання, яке допоможе нам децентралізувати генерацію, зокрема мобільні газові турбіни та газові поршні.

Також Міністр поінформував учасників засідання про заходи щодо накопичення енергоресурсів до наступного опалювального сезону. Він нагадав, що оператор газосховищ «Укртрансгаз» пройшов сертифікацію за європейськими правилами, і Україна готова надавати європейським партнерам потужності своїх підземних сховищ для зберігання газу. Це своєю чергою дозволить посилити як європейську, так і українську енергетичну безпеку.