Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права й безпеки судноплавства має стати пріоритетом міжнародного співтовариства.

Кримська платформа може стати важливим інструментом для цього, заявив Президент Володимир Зеленський під час виголошення заяв для преси після схвалення лідерами України, Грузії та Молдови Декларації Батумського саміту, повідомляє Укрінформ.

“Значну увагу ми приділили сьогодні розвитку безпекового і оборонного співробітництва у Чорноморському регіоні. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавство має стати пріоритетом світового співтовариства. Важливим інструментом для досягнення цієї мети може стати українська ініціатива Кримська платформа”, – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що нині Україна, Грузія та Молдова продовжують відстоювати свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, протидіючи зовнішній агресії та гібридним атакам. За його словами, трьом країнами “не з чуток” відомо, що таке анексія, окупація й лінія розмежування.

“Ми всі знаємо, що таке війна. Ми маємо робити все, аби на землі трьох наших країн ці лінії зникли назавжди”, - підкерслив глава Української держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у понеділок перебуває з робочим візитом у Грузії. У ході візиту лідери України, Грузії і Молдови заснували формат “Асоційованого тріо” й підписали Декларацію Батумського саміту. Документ передбачає, що вступ до ЄС – це мета, яка об’єднує три держави, і європейська інтеграція не має альтернативи для цих країн.

Міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови 17 травня підписали меморандум про створення “Асоційованого тріо” задля спільної успішної євроінтеграції трьох країн.