Розширення програми співпраці щодо гуманітарного розмінування та страхування воєнних ризиків, залучення французького бізнесу до реконструкції та відновлення нашої країни та співпраці з українськими компаніями, підтримка малого та середнього бізнесу. Про це серед іншого йшла мова під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки України Юлії Свириденко із Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Гаелем Весьєром. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Процес реконструкції і відновлення України прискориться разом із залученням інвестицій від приватного бізнесу, а для цього нам треба розширювати програми страхування воєнно-політичних ризиків. Ми цінуємо запровадження Францією двостороннього механізму страхування інвестицій в Україні», - наголосила Юлія Свириденко.

Також під час зустрічі сторони обговорили необхідність надання макрофінансової допомоги Україні, можливість залучення Франції до фінансування програм підтримки малого і середнього бізнесу та підготовку до запуску чотирирічної програми фінансової допомоги Україні від ЄС Ukraine Facility, яка передбачає фінансування до 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років.

Україна і Франція продовжать працювати над розробкою стратегії використання заморожених російських активів для передачі їх на відновлення нашої країни.

Своєю чергою Посол Франції підняв питання лібералізації валютного законодавства України щодо надання можливості інвесторам виводити дивіденди за кордон.

Крім того, під час розмови обговорили питання пришвидшення гуманітарного розмінування України. Франція сумарно через різні програми вже виділила 15 мільйонів євро на ці потреби.

«Ми вдячні Уряду Франції за підтримку у кожній із цих важливих тем. Франція завжди була і залишається надійним партнером і другом України, на їхню допомогу ми можемо розраховувати у цей важкий час. Для мене особливо цінно, що Франція взяла патронаж над моїм рідним регіоном — Чернігівщиною. Вірю, що в майбутньому наші відносини із Францією ставатимуть лише тіснішими», - резюмувала Юлія Свириденко.

Довідково

Загальний обсяг французької військової допомоги Україні сягнув 550 млн євро і зараз вона за обсягами у ТОП-5 донорів військової допомоги.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував створення фонду на €100 мільйонів для озброєння України. Фонд дозволить Україні купувати необхідне обладнання безпосередньо у виробників.

Франція надає економічну підтримку Україні у взаємодії зі своїми європейськими партнерами. Держава мобілізувала пакет у розмірі 300 мільйонів євро для України.

Також з початку війни Франція надала 100 млн євро гуманітарної допомоги і 95 тонн посівного матеріалу для потреб малих фермерських господарств в Україні.