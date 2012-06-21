Україна та КНР розвиватимуть олімпіади з мов, збільшуватимуть обмін студентами та сприятимуть відкриттю програм подвійних дипломів. Такий підсумок засідання підкомісії з питань співробітництва в галузі освіти між Україною та КНР, яка днями затвердила План першочергових заходів щодо розвитку українсько-китайського співробітництва в галузі освіти на 2017—2019 роки. На засіданні у приміщенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка особливу увагу було зосереджено саме на міжуніверситетській співпраці.
«Розвиток відносин між університетами дуже важливий. За 5 років після проведення останньої підкомісії відносини між нашими університетами значно поглибилися, і це вигідно обом сторонам. Україна має міцний фундамент і наукові школи, що займають перші місця у світі, а університети КНР останнім часом добре проявляють себе у сфері інновацій. Думаю, поглиблення таких зв’язків буде взаємовигідним», — повідомив міністр освіти КНР Чен Баошенг.
А його українська колега Лілія Гриневич наголосила на важливості синхронізації програм між університетами для розвитку програм подвійних дипломів. Також сторони домовилися про взаємне збільшення кількості студентів для обміну зі 100 місць до 120.
У межах підкомісії відбулось урочисте підписання угод про співробітництво між деякими китайськими та українськими вишами.
На засіданні йшлося також про пошук нових форм співпраці у галузі професійної освіти та обмін досвідом у розробленні професійних стандартів.
Як повідомив заступник директора зі зв’язків з громадськістю «Хуавей Україна» Віталій Матарикін, компанія завершила оснащення другого класу авторизації інформаційної та мережевої академії Huawei в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Це дасть змогу вдвічі збільшити кількість слухачів курсів — до 100 осіб щорічно. У червні компанія надала безплатні ваучери для складання іспитів в академії восьми студентам університету, які готуються до тестів. Також Україна цьогоріч вперше взяла участь у глобальному проекті Huawei за інноваційними дослідженнями HIRP, результати якого планують оголосити у серпні. Компанія вирішила розширити кількість українських вишів, які беруть участь в програмі «Насіння для майбутнього».
Наступне засідання підкомісії має відбутися в Пекіні у 2019 році, повідомляє офіційний сайт МОН. Однак якщо найближчим часом буде доопрацьовано двосторонню угоду про співпрацю в галузі освіти між Україною і КНР, то, за словами Лілії Гриневич, буде організовано зустріч для її підписання.