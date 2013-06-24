Україна і Молдова прискорять інтеграцію з європейським ринком електроенергії. Про це йшлося під час зустрічі Міністра енергетики України Германа Галущенка та Міністра енергетики Республіки Молдова Віктора Парлікова у Києві, передає Урядовий портал.

Сторони обговорили напрямки співпраці в енергетиці, наголосивши на важливості поглиблення співробітництва у газовій галузі та електроенергетичній сфері. Це важливо для зміцнення енергетичної безпеки регіону. Зокрема, Герман Галущенко наголосив на важливості завершення процесів інтеграції електроенергетичних ринків України та Молдови з ринками ЄС.

«Розширення можливостей для транскордонного обміну електроенергією з європейськими країнами дозволить підвищити безпеку та надійність електропостачання. І ми розраховуємо на підтримку Молдови у просуванні цього питання на рівні ENTSO-E. Збільшення пропускних спроможностей для імпорту/експорту електроенергії посилить нашу спільну енергетичну безпеку», - зазначив він.

Герман Галущенко також підкреслив, що Україна цінує співпрацю з Молдовою у сфері зберігання газу і зацікавлена у її розширенні. Він нагадав, що українські ПСГ пройшли сертифікацію за європейськими правилами і готові надавати свої потужності міжнародним партнерам для зберігання блакитного палива на взаємовигідних умовах.