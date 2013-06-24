Заступник Міністра енергетики України Світлана Гринчук в онлайн-форматі взяла участь у роботі Конгресу відбудови України COMMON FUTURE, що відбувся у Познані (Польща). Представник Міненерго виступила на панельній дискусії «Енергетичний суверенітет України – нові джерела сили. Енергетична ефективність, відновлювана енергія, використання водню, сполучення з країнами ЄС». Про це повідомляє Урядовий портал.

Заступник Міністра подякувала Уряду Польщі, бізнесу і всьому польському народові за допомогу Україні у протистоянні російській агресії та висловила переконання у продовженні плідної українсько-польської співпраці задля досягнення спільних загальноєвропейських цілей.

Вона наголосила, що попри продовження військових дій і прицільні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру, Україна продовжує працювати над відновленням і розвитком енергосектору на принципах зеленого переходу і впровадження безвуглецевих технологій. Відповідні галузі енергетики відкриті для співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з польськими інвесторами.

Також Енергетична стратегія України до 2050 року, презентована Міністром енергетики України Германом Галущенком, передбачає нарощування потужностей відновлюваних джерел енергії та розвитку атомної генерації.

«Україна докладає зусиль у створенні систем зберігання електричної енергії з метою підтримки та підвищення гнучкості енергетичної системи країни, адже очікується зростання генерації з відновлюваних джерел. Ми розраховуємо на спільні проекти і в цій перспективній та комерційно привабливій сфері», - зазначила заступник Міністра, звертаючись до польських інвесторів.

Одним із важливих завдань є розвиток водневої галузі в Україні.

«У межах реалізації Енергетичної стратегії України, до 2050 року планується створити значні електролізні потужності в Україні. Ми також вивчаємо можливість використання української газотранспортної системи для транспортування водню, зокрема на ринок ЄС. Україна вже присутня на водневій карті Європи», - зазначила Світлана Гринчук.

Також заступник Міністра наголосила на важливості продовження роботи для повної інтеграції України на європейські енергетичні ринки.

«Синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E відкрила для нас можливості імпорту й експорту електроенергії, і ми маємо великі плани щодо розбудови інтерконекторів з нашими країнами-сусідами», - додала вона.