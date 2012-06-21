Меморандум про співробітництво між парламентами України і США підписали в четвер Голова ВР України Андрій Парубій і спікер Палати представників США Пол Раян.
Церемонія відбулася під час двосторонньої зустрічі лідерів у будівлі Конгресу США, передає «Укрінформ».
«Це важливий документ, який закріпляє і структуризує співпрацю між нашими парламентами», – заявив журналістам Андрій Парубій.
Він підкреслив, що Меморандум містить «дуже важливе формулювання» щодо України.
«У тексті Меморандуму зазначається, що Україна є «форпостом» захисту західної демократії. Це важливе розуміння й визнання ролі України, яка захищає не тільки свою державність, але й весь вільний світ», – зазначив спікер.
Меморандум детально визначає сфери для міжпарламентського діалогу, в тому числі, в питаннях міжнародної політики, безпеки, торгівлі, промисловості, інновацій, інфраструктури, космосу.