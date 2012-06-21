Під час робочого візиту Президента Володимира Зеленського до Туреччини у Стамбулі було підписано двосторонні документи.

Міністр оборони Андрій Таран і голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір підписали Меморандум про наміри щодо співпраці в галузі оборонно-промислових проєктів. У ньому відзначено прагнення встановити взаємовигідну довгострокову співпрацю на основі взаємоповаги та врахування інтересів сторін. Окреслено наміри започаткувати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, БПЛА та всіх видів турбінних двигунів.

Підписано рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки щодо створення правових засад для розширення чинного українсько-турецького партнерства в галузі оборони. Документ визначає принципи співпраці, режим безпеки класифікованої інформації, порядок обміну розвідувальною інформацією, правове регулювання діяльності фахівців тощо.

А міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко й міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар підписали протокол дванадцятого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічної співпраці. Він фіксує домовленості, плани та завдання у галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, транспорту та інфраструктури, а також у галузі митної політики, повідомляє Офіс Президента.

«Маємо спільну точку зору щодо подальшої співпраці в галузі безпеки та оборони, зокрема безпеки в Чорному морі та реалізації євроатлантичного курсу України. Саме така співпраця визначальна для розвитку нашого стратегічного партнерства», — наголосив Президент України.

Україна й Туреччина тісно співпрацюватимуть і в межах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН для забезпечення захисту прав людини в окупованому Криму. Президента Турецької Республіки запрошено долучитися до проєкту «Кримська платформа».

«Для нас надзвичайно важлива підтримка Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України. Президент Ердоган запевнив, що й надалі докладатиме активних зусиль у питанні звільнення політичних в’язнів — українців і кримських татар», — зазначив Володимир Зеленський. Реджеп Ердоган наголосив, що Туреччина не визнавала й не визнає анексії Кримського півострова: «Ми сприймаємо Україну як ключову країну в плані безпеки та стабільності нашого регіону. У межах цього ми завжди підтримуватимемо її суверенітет і територіальну цілісність включно з Кримом». Загалом Турецька Республіка разом з українським народом і державними органами України підтримуватиме кримських татар.

Туреччина підтримує сталий режим припинення вогню, оголошений на Донбасі: «Ми готові надавати будь-яку підтримку й допомогу в ім’я збереження стабільності нашого регіону», — запевнив Реджеп Ердоган.

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