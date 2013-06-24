Уряд ухвалив розпорядження № 873-р та № 874-р, які дозволять розпочати переговори про підписання Угоди між Урядом України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та, як результат, залучити 700 млн доларів США на підтримку сільського господарства України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мета Угоди – реалізація проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)», в рамках якого Україна зможе отримати 700 млн доларів США на підтримку сільського господарства.

Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію двох компонентів проекту ARISE:

фінансове забезпечення програми «Доступні кредити 5-7-9» для с/г виробництва та харчової переробки;

надання грантової допомоги малим сільськогосподарським виробникам, а саме користувачам земельних ділянок та тим, хто спеціалізується на розведенні корів, кіз або овець.

Реалізація проекту запланована на 2023 та 2024 роки.