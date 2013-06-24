Україна ініціює запровадження «Agressor refunds» та включення такого механізму до Паризької угоди. На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час прес-конференції на полях СОР28. Про це повідомляє Урядовий портал.

“Ми пропонуємо спільно з міжнародною спільнотою розробити механізм відшкодування агресором шкоди, завданої довкіллю та клімату внаслідок збройних конфліктів. Адже викиди парникових газів під час війни мають бути відповідальністю саме ініціатора такої війни. Поки світ намагається зменшити карбоновий слід на планеті, росія щодня знищує ці прагнення десятиліть”, - зазначив Руслан Стрілець.

Міністр навів наступні приклади:

викиди парникових газів від війни в Україні вже перевищують викиди Австрії. Рік тому ми говорили про 97 млн тонн викидів СО2. Сьогодні це вже 150 млн тонн СО2.

рік тому площа згорілих українських лісів становила 25,8 тис. га. Наразі в Україні спалено стільки лісів, скільки має на своїй землі Чорногорія. Потенціал поглинання парникових газів українськими лісами скорочується щорічно на 175 тис. тонн СО2екв.

внаслідок підриву Каховської ГЕС в Україні знищено майже 10 тис. га водно-болотних угідь міжнародного значення. Ці території потенційно могли поглинати до 20 тис. тонн СО2.

“Все це про пришвидшення зміни клімату на планеті. Так, російські ракети не падають на Париж, Берлін, Мехіко чи Канберру. Але їх наслідки відчувають люди на всіх континентах. Так, світові столиці можуть не відчувати запаху диму спалених українських міст. Але парникові гази, що утворилися внаслідок пожеж, заполонили атмосферу всіх країн. Довкілля не буде мовчати. Воно відповість мовою катаклізмів, повеней, цунамі, землетрусів”, - наголосив Міністр.

За його словами, саме тому Україна робить сьогодні те, що не робив ніхто за всю історію людства. Створюються інструменти, які допоможуть світу запобігати війнам і збройним конфліктам в майбутньому. Це «Формула миру» Президента Володимира Зеленського – 10 пунктів, які охоплюють усі сфери глобальної безпеки. Це пункт 8 - припинення злочинів проти довкілля та повернення Україні репарацій за зруйноване довкілля. Це Довкіллєва Декларація, проект якої презентували у жовтні під час Міжнародного форуму United for Justice, United for Nature. Закликаємо усі країни світу приєднатися до ініціатив України та зробити свій внесок у спільну роботу по захисту довкілля та клімату від військових дій.