«Ми підтримуємо всі ключові зусилля, спрямовані на проведення внутрішніх реформ, утвердження демократії, боротьби з корупцією в Україні. Сподіваюся також, що й наші економічні зв’язки міцнішатимуть», — сказала Президент Хорватії, підкресливши повагу до суверенітету й територіальної цілісності України, і запевнила у підтримці на рівні Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, ООН, НАТО.
Володимир Гройсман подякував хорватській стороні за співпрацю й всебічну політичну підтримку, висловивши сподівання, що після обміну візитами глав урядів торговельно-економічні відносини обох країн посиляться. Він нагадав, що торік обсяг взаємної торгівлі зріс на 70%, і цьому значною мірою сприяли регулярні ділові форуми, один з яких відбувся в межах офіційного візиту української урядової делегації. На його думку, перспективи розвитку є у військово-технічній співпраці, реалізації спільних проектів в енергетиці, в участі хорватських компаній у системі державних закупівель.
Значний інтерес становить для Києва ініціатива «Адріатика — Балтика — Чорне море» передусім у сегменті диверсифікації джерел постачання газу. В цьому контексті Володимир Гройсман нагадав, що Україна вже півтора року не імпортує російського газу, натомість нарощує власний видобуток.
Перший за чверть століття дипломатичних відносин офіційний візит на рівні очільника уряду став значним поштовхом для розвитку двосторонніх відносин у політичній і економічній площинах, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підкреслив, що Загреб не визнає незаконної анексії Криму. «Ми всіляко допомагатимемо досвідом у плані реінтеграції Донецької та Луганської областей», — запевнив українського гостя хорватський колега.
Глава парламенту Хорватії Гордан Яндрокович звернув увагу, що в питаннях поваги до територіальної цілісності Київ має «абсолютну підтримку Загреба».
У Загребі Володимир Гройсман вшанував пам’ять Тараса Шевченка, поклавши квіти до пам’ятника видатному українському митцеві. Він поспілкувався із представниками української діаспори в Республіці Хорватія і відзначив їхню плідну діяльність: «Дякуємо за вашу активність та підтримку в непростий час».
Деяких хорватських громадян і представників української громади Прем’єр-міністр нагородив урядовими відзнаками за вагомий внесок у розвиток хорватсько-українських відносин. Глава українського уряду подякував усім, «хто вкладає серце, душу і свою цеглинку в міцну будівлю України», за сприяння розвитку взаємодії України та Хорватії.
«Цей візит, що відбувається вперше за 25 років, дуже результативний і доброзичливий. У нас дуже добрі відносини із владою Хорватії, в багатьох галузях і напрямах маємо підстави до поглиблення нашої співпраці. Чому можливі такі відносини? Тому що їх будують люди. У багатьох галузях — культури, економіки, гуманітарної сфери — багато проектів, які ви втілюєте. Це зближує нас і дає можливості щодо поглиблення співпраці», — підбив підсумки Володимир Гройсман. Він підкреслив особливе значення міжнародної підтримки Хорватією України й наголосив, що Хорватія «завжди може розраховувати на підтримку України».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»