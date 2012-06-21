Україна і Китай планують налагодити співпрацю між педагогічними вишами та разом досліджувати україністику. Про це інформує прес-служба Міністерства освіти і науки України на сайті відомства.
«Подвійне наукове керівництво дозволить нам, насамперед, покращити рівень підготовки фахівців, які проводять дослідження в галузі китайської філології. Крім того, це полегшить ліцензування в українських вишах спеціальностей «Філологія. Переклад», «Середня школа. Мова і література» за цим напрямом, адже зараз в Україні спостерігається брак докторів філологічних наук у галузі китайської мови», — розповів директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН Андрій Шевцов під час візиту української делегації до Харбінського педагогічного університету.
За його словами, українські здобувачі ступеня доктора філософії з китайської мови повинні мати наукового керівника не лише з української сторони, а й з китайської.
Також зазначається, що під час зустрічі сторони говорили про співпрацю між вишами, академічний обмін і спільні наукові дослідження.
Зокрема, інформує прес-служба МОН, директор інституту слов'янських мов ХПУ пані Чжао Цює запропонувала здійснювати обмін студентами і викладачами між Харбінським педуніверситетом та Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського. Перш за все, йшлося про навчання на магістратурі, адаптацію навчальних планів, умови отримання дипломів державного зразка.
Також планується започаткувати спільні наукові дослідження в галузі україністики за підтримки «Інституту Конфуція» й українського культурного центру в Харбінському інженерному університеті.
У прес-службі зазначають, що озвучені пропозиції закладені в проект угоди про академічну співпрацю між Університетом Ушинського, Харбінським педагогічним університетом і Харбінським інженерним університетом, який сторони підпишуть після узгодження.