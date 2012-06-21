Президент США Дональд Трамп має намір оголосити про початок експорту вугілля з США в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує РБК-Україна.
Так, Трамп зробить відповідне оголошення під час виступу в четвер.
У ньому він також повідомить про перегляд ряду норм в енергетичній сфері в США і загострить увагу на можливості створення нових робочих місць.
Президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу Fox News 21 червня повідомив, що на зустрічі з Трампом була порушена тема співробітництва між державами в енергетичній сфері.