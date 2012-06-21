Активніше інвестувати в Україну закликав ділові кола Австралії Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, висловивши зацікавленість у збільшенні товарообігу між двома країнами, який за підсумками семи місяців року зріс на понад 56%.

«Географічно ми далеко, але в цей історичний період можемо поглибити наші відносини. Хочу підтвердити наше бажання поглиблювати дипломатичні й політичні зв’язки, а також активізувати нашу економічну співпрацю, — сказав Володимир Гройсман під час зустрічі з Президентом Сенату Австралії Стівеном Перрі, який уперше перебуває в Україні. — Переконаний, нам потрібно шукати механізми спів­праці в економічній сфері. Бо потенціал, який маємо сьогодні у двосторонній торгівлі, набагато більший, ніж реальні цифри».

Президент Сенату Австралії Стівен Перрі вітає істотне зростання товарообігу між нашими країнами. Фото з Урядового порталу

Прем’єр подякував владі Австралії за принципову позицію в питанні підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, продовження режиму санкцій проти країни-агресора, а також за технічну та фінансову допомогу в розв’язанні проблем внутрішньо переміщених осіб.

«У певний історичний період нас із вами об’єднала біда. Ідеться про трагедію рейсу МН17. Ми також робимо все належне, щоб притягти вин­них до відповідальності. Це наш обов’язок — довести цю справу до вироків судів. І про це говорю з особливим почуттям, адже на момент трагедії я очолював комісію з розслідування події», — наголосив Володимир Гройсман.

У ході перемовин сторони обговорили перебіг реформ в Україні. «Ми досягли макроекономічної стабілізації, майже всі галузі економіки демонструють зростання, а це означає, що ми відкриті для зовнішніх інвестицій», — запевнив Володимир Гройсман.

Порядок денний реформ насичений: від запровадження змін у системі освіти та завершення судової реформи до реалізації планів з пенсійної реформи, яку Верховна Рада має ухвалити найближчими днями.

«Ми взяли курс на енергонезалежність до 2020 року, вже понад 600 днів не імпортуємо російського газу, натомість нарощуємо власний видобуток, — поділився здобутками глава уряду. — Ми розвиваємо альтернативну енергетику, гідроенергетику, атомні потужності. Розуміємо, які зміни потрібні державі, й рухаємося у цьому напрямі».

Стівен Перрі відзначив зусилля нашого уряду на шляху проведення реформ. «Нас зацікавив ваш курс на енергоефективність і розвиток альтернативної та гідроенергетики. Ми завжди раді співпраці й готові вивчати нові можливості для торговельного співробітництва. Ми працюватимемо з Україною, а наші дискусії можуть бути дуже продуктивними», — запевнив поважний гість.

Австралія зацікавлена інвестувати в оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів, професійну, наукову і технічну діяльність, інформацію й телекомунікації. Україна, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, представляє інтерес також з огляду близькості до ЄС та існування Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Окремий напрям співпраці — можливість організації постачання енергоносіїв, зокрема вугілля, в Україну. 

Відділ новин «Урядового кур’єра»