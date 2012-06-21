Активніше інвестувати в Україну закликав ділові кола Австралії Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, висловивши зацікавленість у збільшенні товарообігу між двома країнами, який за підсумками семи місяців року зріс на понад 56%.
«Географічно ми далеко, але в цей історичний період можемо поглибити наші відносини. Хочу підтвердити наше бажання поглиблювати дипломатичні й політичні зв’язки, а також активізувати нашу економічну співпрацю, — сказав Володимир Гройсман під час зустрічі з Президентом Сенату Австралії Стівеном Перрі, який уперше перебуває в Україні. — Переконаний, нам потрібно шукати механізми співпраці в економічній сфері. Бо потенціал, який маємо сьогодні у двосторонній торгівлі, набагато більший, ніж реальні цифри».
Прем’єр подякував владі Австралії за принципову позицію в питанні підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, продовження режиму санкцій проти країни-агресора, а також за технічну та фінансову допомогу в розв’язанні проблем внутрішньо переміщених осіб.
«У певний історичний період нас із вами об’єднала біда. Ідеться про трагедію рейсу МН17. Ми також робимо все належне, щоб притягти винних до відповідальності. Це наш обов’язок — довести цю справу до вироків судів. І про це говорю з особливим почуттям, адже на момент трагедії я очолював комісію з розслідування події», — наголосив Володимир Гройсман.
У ході перемовин сторони обговорили перебіг реформ в Україні. «Ми досягли макроекономічної стабілізації, майже всі галузі економіки демонструють зростання, а це означає, що ми відкриті для зовнішніх інвестицій», — запевнив Володимир Гройсман.
Порядок денний реформ насичений: від запровадження змін у системі освіти та завершення судової реформи до реалізації планів з пенсійної реформи, яку Верховна Рада має ухвалити найближчими днями.
«Ми взяли курс на енергонезалежність до 2020 року, вже понад 600 днів не імпортуємо російського газу, натомість нарощуємо власний видобуток, — поділився здобутками глава уряду. — Ми розвиваємо альтернативну енергетику, гідроенергетику, атомні потужності. Розуміємо, які зміни потрібні державі, й рухаємося у цьому напрямі».
Стівен Перрі відзначив зусилля нашого уряду на шляху проведення реформ. «Нас зацікавив ваш курс на енергоефективність і розвиток альтернативної та гідроенергетики. Ми завжди раді співпраці й готові вивчати нові можливості для торговельного співробітництва. Ми працюватимемо з Україною, а наші дискусії можуть бути дуже продуктивними», — запевнив поважний гість.
Австралія зацікавлена інвестувати в оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів, професійну, наукову і технічну діяльність, інформацію й телекомунікації. Україна, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, представляє інтерес також з огляду близькості до ЄС та існування Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Окремий напрям співпраці — можливість організації постачання енергоносіїв, зокрема вугілля, в Україну.
Відділ новин «Урядового кур’єра»