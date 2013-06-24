18 червня у світі відзначається Міжнародний день протидії мові ворожнечі. Саме цей огидний феномен ставлять собі на службу ті, хто розпалює збройні конфлікти, війни, практикує масові вбивства, геноцид цілих народів. Сьогодні мова ворожнечі є важливим елементом інструментарію російської пропаганди у прагненні цієї країни знищити українську націю, частиною глобальної дезінформаційної кампанії рф проти України та її держав-партнерів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Напередодні у Нью-Йорку постійні представництва України, Литви та Польщі при ООН провели присвячений цьому Дню паралельний захід з метою презентації спільної доповіді "Стійкість до дезінформації: перспектива Люблінського трикутника". Документ був підготовлений громадськими організаціями трьох країн - Ініціатива громадянської стійкості (Литва), Інститут Костюшка (Польща) та Детектор медіа (Україна).

Представники вищезгаданих організацій - Галина Петренко (Детектор медіа) та Лукас Андрюкайтіс (Ініціатива громадянської стійкості), а також Паула Рейкевич (МЗС Польщі) - провели брифінг для дипломатів місій країн-членів ООН щодо доповіді та її висновків. Захід надав цінну можливість підвищити обізнаність аудиторії ООН про загрози дезінформації, спричинені агресивними діями росії, на прикладі країн Люблінського трикутника та обговорити шляхи, якими різні зацікавлені сторони можуть підвищити стійкість до дезінформації та протидіяти інформаційним маніпуляціям та втручанням.

У своєму виступі постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що захід дозволив аудиторії ООН ознайомитися з практичними результатами діяльності в рамках Люблінського трикутника на важливому напрямі протидії дезінформації.

«Поширення дезінформації повністю інтегровано у військові стратегії росії. Останній приклад стався 6 червня, коли росія намагалася приховати свій військовий злочин - підрив дамби Каховської ГЕС, поширюючи численні фейки та безпідставні звинувачення», - нагадав Сергій Кислиця.

Після презентації відбулася дискусія про роль ООН та важливість партнерства між різними секторами у боротьбі з дезінформацією та іншими гібридними загрозами. Учасники відзначили, що складові стійкості, визначені у Звіті Люблінського трикутника, можуть бути застосовані в більш широкому контексті та корисні для широкого кола членів ООН.

Довідково

Люблінський трикутник, створений 28 липня 2020 року міністрами закордонних справ Литви, Польщі та України, сприяє тристоронньому співробітництву, заснованому на історичних зв'язках і традиціях. Спільний план дій зосереджений на розширенні співпраці з метою протидії гібридним загрозам та дезінформації. Спільні зусилля з протидії дезінформації та зміцнення стійкості є ключовими цілями цієї співпраці.