Президент України очікує від Константинопольського Патріархату визнання автокефалії української помісної православної церкви.
Про це на своїй сторінці Facebook написав президент України Петро Порошенко.
«Чекаємо якнайшвидшого визнання природної автокефалії української Церкви – великої за кількістю вірних, рівною серед інших помісних православних церков. І, зрозуміло, духовно і адміністративно незалежної від Москви, від країни-агресора», – написав Порошенко.
Також він додав, що саме Україна отримала християнську віру саме від Константинополя, тому Україна має дистанціюватися від церкви окупанта.
У своєму зверненні Порошенко зазначив, що християнські цінності такі як: правда, добро, милосердя, любов до ближнього є особливо важливо сьогодні.
«Вони стали особливо важливими в умовах агресії з боку Росії та загартовують і роблять нас непереможними в боротьбі за свободу і незалежність», – написав Президент.