Україна може отримати 1 млрд дол. від МВФ у березні. Про це в інтерв’ю українським телеканалам заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
«Як мені обіцяла К.Лагард, ми отримаємо 1 млрд дол. (від МВФ — ред.) і, я сподіваюся, це станеться ще в березні», — сказав П.Порошенко.
Він нагадав, що 20 березня відбудеться засідання ради директорів МВФ.
«Я пишаюся, що ми перша команда, яка забезпечила четвертий транш (МВФ — ред.)», — сказав П.Порошенко, додавши, що Україна виконала усі вимоги фонду.
Як повідомляв УНН, МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України. Повний текст меморандуму про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом за процедурою може бути опублікований лише після засідання ради директорів, які зберуться 20 березня.
Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми. О.Данилюк підтвердив домовленість з МВФ.