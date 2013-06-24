Фінансова підтримка, співпраця в оборонній галузі, інвестиції та відновлення України — головні теми переговорів з німецьким урядом у межах візиту української урядової делегації до Берліна. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.

«Як зазначив канцлер Олаф Шольц, інвестувати в Україну — означає інвестувати в майбутнього члена Європейського Союзу. А я додам, що ті, хто зробить це зараз, отримають особливу увагу й особливі можливості», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості відновлення України за принципом «краще, ніж було», який так само поділяють німецькі колеги.

«Важливо, що наші партнери не просто розуміють, а беруть лідерство в такому підході. Ми хочемо, щоб німецький бізнес інвестував в Україну, у відбудову. І в межах форуму буде підписано важливі документи. Україна може стати вкрай важливою локацією для німецьких інвестицій, а наші країни отримають із цього значні взаємні вигоди, — наголосив він. — Сьогодні інвестори мають значно більше підстав вкладати кошти в Україну, ніж мали, наприклад, рік тому. Насамперед збільшилися наші безпекові можливості. Німеччина зробила величезний внесок для цього».

Денис Шмигаль нагадав, що український уряд проводить політику максимального сприяння інвестиціям. Зокрема, через такі механізми як дерегуляція, цифровізація, заснування індустріальних парків, урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, створення кращої логістики на західному кордоні.

«Розуміємо, що запорука залучення інвестицій — страхування воєнно-політичних ризиків. Вдячні німецькому уряду та особисто панові Шольцу за програму страхових гарантій для своїх інвесторів. Це стимулює компанії інвестувати в Україну зараз, а не чекати завершення війни», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив про підписання на полях форуму інвестиційної страхової гарантії уряду ФРН німецькій компанії Fixit для добудови другого виробництва в Україні.

Денис Шмигаль акцентував на п’яти ключових секторах, у яких відкриваються особливі перспективи для інвестицій: енергетика, оборонно-промисловий комплекс, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології. Ідеться зокрема про підписання меморандуму про співпрацю між Укргідроенерго та Andritz Hydro GmbH щодо розроблення та реалізації проєктів з виробництва зеленого водню в Україні.

Важливою темою переговорів стала оборонна підтримка України. Прем’єр-міністр зазначив, що наша країна сподівається на збільшення фінансування оборонної допомоги в межах бюджетного планування ФРН на 2024 рік. Він наголосив, що Україна розвиває власний оборонно-промисловий комплекс, інвестує в технології, нові виробництва, залучає нових партнерів.

Прем’єр-міністр зосередив увагу німецьких та європейських партнерів на питанні використання заморожених російських активів. Він нагадав, що перший компенсаційний елемент — Міжнародний реєстр збитків — уже створено. Нині триває робота над створенням Міжнародної компенсаційної комісії та Міжнародного компенсаційного фонду.

«Агресор має заплатити, і російські заморожені активи — істотне джерело для відновлення України в майбутньому. Не німецькі, не європейські платники податків, не українці мають платити за ті руйнування, які спричиняє росія в Україні», — зазначив Прем’єр-міністр.

Під час візиту сторони обговорили питання санкцій. Дуже важливо, за словами Дениса Шмигаля, санкціонувати російську атомну енергетику, діамантову галузь та посилити санкції проти нафтової й газової галузей та активізувати контроль за дотриманням встановлених обмежень.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ