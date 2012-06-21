Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Одним з головних пріоритетів державної політики є введення накопичувальної пенсійної системи. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
На його думку, до 2028—2032 років в наша країна зіткнеться з проблемою пенсійних виплат, тому накопичувальна система у цьому сенсі є дуже важливою. Як зазначив Прем’єр, в Україні планується введення другого та третього рівнів пенсійної реформи.
Втім, на думку національного координатора Міжнародної організації праці (МОТ) в Україні Сергія Савчука, саме другий рівень пенсійної реформи не можна вважати ідеальним і він має купу проблем.
На думку експерта, досвід введення такого другого накопичувального рівня пенсійної реформи у низці країн Латинської Америки та Східної Європи, показав невисокі позитивні результати. Пан Савчук додає, що уряди 18-ти з 30-ти країн від такого накопичувального рівня відмовилися. На його думку, це сталося тому, що всі фінансові ризики введення такого рівня перейшли від держави до майбутніх пенсіонерів. Таким чином, самоусунення держави від цього процесу дало лише негативні результати.
Він також зазначив, що негативи введення другого рівня накопичення пенсій були такими: скорочення виплат, збільшення гендерної нерівності та взагалі нерівності у доходах, значні втрати застрахованих осіб при переході з одного недержавного пенсійного фонду до іншого тощо.
Так що, на думку Сергія Савчука, не можна не очікувати, що в Україні буде інакше і вона досягне позитиву у цих питаннях.