Україна ввійшла в десятку країн-лідерів з туристичного потоку до Туреччину в 2016 році. Про це повідомили в прес-службі Міністерства культури і туризму Турецької Республіки.
Так, кількість українських туристів, що відвідали Туреччину в 2016 році, становить один млн 45 тис. людей. Тож Україна минулого року показала приріст 47,91% порівняно з 2015 роком.
Україна посіла 6-те місце і обігнала такі країни, як Нідерланди, Росія, Азербайджан і Греція.
Повідомляється, що український турпотік до Туреччини стабільно збільшувався протягом усього року, а в грудні 2016 країну відвідали 30 828 українців, що майже на 10% більше порівняно з груднем 2015 року.
Найпопулярнішими серед українців традиційно залишаються Анталія і Стамбул, а також курорти Мугли.
У період з січня по грудень 2016 року Анталію відвідали майже 573 тис. українців, що на 80,67% більше, ніж у 2015 році. У Стамбулі за рік побувало 289 тис. українських туристів, а в Муглі — 98 тис, приріст за цими напрямками становив 7% і 117,48% відповідно.