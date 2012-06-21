Експорт української сільськогосподарської продукції до європейських країн за січень-червень 2017-го збільшився на 31,4%, або на 663,4 мільйона доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Наразі показник становить 2,774 мільярда доларів. Про це заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.
«Нині країни ЄС стабільно посідають друге місце в регіональній структурі нашого аграрного експорту. За результатами першого півріччя 2017 року їхня частка становила 34,9%. Загальний зовнішньоторговельний обіг між Україною і країнами ЄС також збільшився на 24,1%, або на 739,3 мільйона доларів порівняно з аналогічним періодом 2016 року і становив 3 802,8 мільйона доларів. Це конкретний результат дії угоди про ЗВТ між Україною та ЄС», — розповіла посадовець.
За її словами, порівняно з відповідним періодом 2016-го за шість місяців цього року зросли обсяги постачання до європейських ринків таких українських аграрних товарів: кукурудзи — на 344,1 мільйона доларів (або на 54,3%); сої — на 98,1 мільйона доларів (у 3,3 раза); макухи — на 37,7 мільйона доларів (на 18,5%); олії соняшникової — на 36,4 мільйона доларів (на 5,3%); м’яса та харчових субпродуктів птиці — на 27,8 мільйона доларів (на 94,4%); маргаринової продукції — на 18,7 мільйона доларів (у 13 разів); екстрактів солодових, продуктів з борошна, круп — на 12,2 мільйона доларів (у 78,7 раза); ячменю — на 9,1 мільйона доларів (у 2,6 раза); хлібобулочних, кондитерських виробів — на 9,1 мільйона доларів (на 97,5%); плодів та горіхів сирих або варених, морожених — на 8 мільйонів доларів (на 70,7%); меду — на 6,9 мільйона доларів (30,6%).
Окрім цього, помітно зросли постачання до європейських ринків нішевих та перероблених продуктів з доданою вартістю. Зокрема масла вершкового на 5,3 мільйона доларів (у 1064,8 раза); овочів бобових сушених — на 2,4 мільйона доларів (на 86%); шоколаду — на 2,2 мільйона доларів (на 24%); томатів консервованих — на 2,1 мільйона доларів (на 12,1%). Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, лідерами-імпортерами були Нідерланди з часткою в загальному експорті до ЄС 17,6%, Іспанія — 17%, Італія — 13,5%, Польща — 12,1%, Франція — 6,8%, Німеччина — 6,7%, Великобританія — 3,8%, Португалія — 3,3%, Бельгія — 3 % та Угорщина — 2,1%.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»