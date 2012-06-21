Президент Петро Порошенко зустрівся з міністром торгівлі Сполучених Штатів Америки Вілбуром Россом.
Про це інформує прес-служба Глави держави.
«Головну увагу під час зустрічі Президент зосередив на можливостях активізації інвестиційної діяльності американських компаній в Україні, а також розвитку двосторонньої торгівлі, зокрема у контексті розширення експорту української продукції до США», – йдеться у повідомленні.
У ході зустрічі Порошенко поінформував американську сторону про хід реформ в Україні та зусилля української влади, спрямовані на покращення ділового клімату в країні та створення належних умов для роботи іноземних компаній.
При цьому окремо було відзначено рішучі кроки для вдосконалення судової системи, покращення роботи митних та податкових органів, зазначають в Адміністрації Президента.
У свою чергу міністр торгівлі США висловив зацікавленість у розширенні ділової активності американських компаній на українському ринку, відзначивши прогрес, який здійснила Україна за останні роки.
Порошенко також поінформував міністра про плани реалізації програми приватизації в Україні та відзначив можливості для відповідного залучення американських інвесторів.