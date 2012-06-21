Північноатлантичний Альянс та окремі країни-союзниці будуть продовжувати підтримувати Україну та нарощувати зусилля із допомоги у здійсненні реформ у секторах оборони й безпеки.
Про це у середу під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 24-25 жовтня в Брюсселі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.
«Всі союзники, як в Північній Америці, так і в Європі, надають Україні суттєву допомогу. Перш за все, ми надаємо політичну підтримку. Ми знову й знову заявляємо, що не визнаємо незаконну анексію Криму та підтримуємо територіальну цілісність України. Ми рішуче підтримуємо зусилля з політичного врегулювання та імплементації Мінських угод, а також прогрес у звільненні ув’язнених та нові ініціативи, спрямовані на виконання цих Мінських домовленостей», –зауважив керівник НАТО.
Він наголосив на тому, що НАТО, поряд із політичною, надає суттєву практичну допомогу Україні, зокрема, шляхом використання різних трастових фондів, дорадчої допомоги в реформуванні Збройних сил та сил безпеки. Частина союзників надає таку допомогу на двосторонньому рівні, зокрема, в питаннях тренування військ та вдосконалення систем управління.
Столтенберг нагадав, що Північноатлантична Рада невдовзі має намір відвідати Україну, працюватиме в Києві і в Одесі, де ознайомиться із поточною ситуацією в Україні та зважить на подальші зусилля у розвитку її військово-морських спроможностей.
«Тож, ми надаємо підтримку у багатьох різних сферах. Як генеральний секретар, я завжди прошу союзників надавати більше (підтримки — ред.), і нарощувати зусилля. Надавати більше тренування, більше допомоги у реформах, більше дій разом з Україною. Переконаний, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну і всі союзники будуть нарощувати ці зусилля», – сказав генсек НАТО.