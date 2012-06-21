Українська мова є єдиною державною мовою, і порад Росії з цього питання Україна не потребує.

Про це у Фейсбуці заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи заяву секретаря Радбезу РФ стосовно державного статусу української мови, передає Укрінформ.

«Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо», - наголосив Данілов.

Він також нагадав, що після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньої участі російських військ Росія для України є країною-агресором.

«Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, - тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали», - наголосив Данілов.