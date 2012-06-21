Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення, що стосується справи, у якій йдеться про тимчасово окуповані території сходу України. У позові «Хлебік проти України» позивач, засуджений за певні правопорушення до позбавлення волі в Луганській області 2013 року, скаржився на те, що національний суд не може розглянути його апеляційну скаргу, оскільки матеріали справи опинилася на території, яка перебуває поза контролем українського уряду.
Розглянувши скаргу, судді ЄСПЛ ухвалили одностайне рішення. Україна не порушувала першого параграфа статті 6 Європейської конвенції з прав людини, у якому йдеться про право на чесний судовий процес у прийнятних часових межах. Українська влада не несе відповідальності за нерозглянуту апеляційну скаргу, оскільки не має змоги вилучити матеріали кримінальної справи з території, яка перебуває поза її контролем, хоч і зробила для цього все можливе. Це рішення ЄСПЛ стало першим щодо позовів, пов’язаних із втратою Україною контролю над територією ОРДЛО.