Про це заявив перший президент Леонід Кравчук на прес-конференції.
За його словами, Захід надає велику підтримку країні.
«Завтра побачимо (на воєнному параді. - Gazeta.ua) нашу нову техніку, українське військо, натівських вояків на Хрещатику. Присутність цих вояків – це дуже важливий крок до визнання української армії, як вже готової до співпраці з НАТО. А відповідно це крок до НАТО. Це дуже важливо», – заявив він.
«Переконаний, що без вступу до НАТО, Україна, маючи таку міжнародну ситуацію і такого сусіда як Росія, вижити не зможе»,– додав Леонід Кравчук.