Україна прийняла головування у Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики.
Як передає Укрінформ, про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив у Телеграмі.
«Важлива перемога України в науковій сфері. В Австралії завершилось 41-е засідання Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, під час якого Україна прийняла головування в цій організації», - ідеться у повідомленні.
Україна вперше очолила комісію із часу набуття членства в організації у 1994 році. Новим її головою став Віталій Цимбалюк – український дипломат, колишній посол України в Республіці Чилі.
«Для нас це можливість відстоювати наукові та рибогосподарські інтереси в Антарктиці. Окрім того, для екологічних, океанологічних та біологічних досліджень у морських водах Антарктики планують залучити наше науково-дослідне судно «Ноосфера», - зазначив Шкарлет.
Також Україна продовжує представляти у Південному океані свій рибальський флот на двох видах промислу, завдяки чому Антарктика залишається важливим рибопромисловим регіоном.
«В умовах повномасштабного вторгнення рф на територію України промисел в Антарктиці є єдиною можливістю забезпечити українців власною продукцією. Навіть у складних умовах війни Україна робить активний внесок у збереження антарктичних морських екосистем і відстоює власні інтереси на міжнародній арені», - наголосив Шкарлет.
Нагадаємо, 5 листопада біля української полярної станції "Академік Вернадський" випала рекордна кількість снігу.