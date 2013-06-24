Греція засуджує російську агресію, внаслідок якої гинуть українці, руйнуються міста та завдається шкода інфраструктурі країни. Росія має відповісти за ці злочини. Про це під час візиту до Києва заявила Президентка Грецької Республіки Катеріна Сакелларопулу.

Спілкуючись з журналістами під час підсумкової пресконференції, Президент України Володимир Зеленський відзначив, що провів з главою Греції змістовні та важливі для обох держав переговори, повідомляє пресслужба ОПУ.