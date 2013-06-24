У неділю, 3 грудня, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець офіційно відкрив роботу національного Павільйону на Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї. Про це повідомляє Урядовий портал.

Його мета – показати Україну у стійкості та боротьбі. Боротьбі з ворогом. Боротьбі з кліматичною кризою. Про це Руслан Стрілець заявив у відеозверненні до відвідувачів павільйону.

«Цього року говоримо про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС. Розповідаємо про нашу боротьбу з екологічними викликами через війну. Як попри все. Вже сьогодні. Працюємо над зеленою відбудовою. Сподіваюсь наступного року на СОР ми будемо говорити лише про кліматичні здобутки та зелене відновлення країни. Ми пропонуємо світу схаменутися та підтримати Формулу мира Президента і її 10 універсальних правил для усієї планети. Дякую всій команді та партнерам, що Україна вдруге має свій павільйон під час конференції. Впевнений, він стане потужним майданчиком якісної комунікації з усіма країнами світу, аби долучити їх до наших ініціатив», — звернувся Руслан Стрілець до учасників COP28.

За словами заступника Міністра Вікторії Киреєвої, СОР – це найбільша кліматична конференція, перш за все, і тут не тільки кліматичні питання вирішуються, а й відстоюються політичні позиції країн. Для України важливо продемонструвати, що ми є активним гравцем кліматичного порядку денного та залучити країни до партнерства та підтримки нашого суверенітету та нашого кліматичного курсу.

Леонард де Клерк, експерт з питань викидів, пов’язаних з війною, анонсував представлення на полях конференції третього звіту щодо впливу російської війни на клімат. Він зауважив, що рф продовжує нищити українське довкілля. Ліси та природні екосистеми потерпають від пожеж і бойових дій. Через це викиди парникових газів лише збільшуватися. Тому світ має зробити усе, аби росія понесла відповідальність за ці викиди та відшкодувала їх Україні.

Керівник Команди підтримки реформ при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Сушко наголосила на тому, що за кожною цифрою статистики в новинах стоять долі людей: «Ми привезли на COP дім, щоб розповісти історію свого життя. Дякуємо усім партнерам та донорам за те, що допомогли організувати роботу Павільйону України».

У церемонії відкриття також взяли участь перемовник з питань зміни клімату від України з 2015 року Олексій Рябчин та Василина Бельо, керівник відділу клімату центру екологічних ініціатив «Екодія».

Над павільйоном України на COP28 працювали команди Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки та сприяння Європейського Союзу, Федерального уряду Німеччини, IKI, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні, Глобального договору ООН, Європейського банку реконструкції та розвитку (Програма Відновлення та Архітектура реформ в Україні), найбільшого приватного інвестора енергетичної галузі України DTEK Group. Концепцію павільйону розробила агенція Gres Todorchuk у співпраці з архітектурним офісом «ФОРМА» та українською виробничою агенцією how.production.

Павільйон України на COP28 функціонуватиме у Дубаї до 12 грудня.

Нагадаємо, що у суботу, 2 грудня, президент Словаччини Зузана Чапутова відзначила свою підтримку Україні та відвідала національний павільйон на кліматичній конференції COP28.