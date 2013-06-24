Від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України надійшов грант в розмірі 1,25 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомляє Урядовий портал.

В 2023 році Україна вже отримала 8,45 млрд доларів США грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 20,4 млрд доларів США грантових коштів від Сполучених Штатів.

Грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат.

“Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці Держбюджету України під час опору повномасштабній агресії рф. Черговий грант допоможе Уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери. Надзвичайно вдячні Уряду та платникам податків Сполучених Штатів Америки за солідарність та безпрецедентну підтримку України у цей визначальний для нашої держави період”, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком реалізує Проект PEACE in Ukraine та забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку. У співпраці з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проект USAID SOERA, Мінфін реалізує моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у 2022 році в рамках Проекту.

Наразі в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).

Довідково

Міністерство фінансів України публікує детальну інформаціюпро видатки державного бюджету 2022 року, які компенсували іноземні партнери, у тому числі США, у рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, PEACE in Ukraine).