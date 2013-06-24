14 грудня, Україна отримала на безповоротній основі 50 млн євро від Кредитної установи для відбудови (KfW) в рамках Програми державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти будуть спрямовані на рефінансування витрат за Програмою державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%», що дозволить й надалі забезпечувати доступ малому і середньому бізнесу України до пільгового кредитування.

Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» реалізується Фондом розвитку підприємництва, що надає фінансову підтримку українському бізнесу, яка спрямована на його відновлення та розвиток в умовах воєнного стану.

“Підтримка малого і середнього бізнесу є одним із пріоритетів Уряду України та здійснюється завдяки державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%». Фінансова допомога, від KfW дозволяє продовжувати забезпечення українського бізнесу доступним фінансуванням, що в свою чергу сприятиме їх розвитку, створенню нових робочих місць та зростанню економіки країни в умовах повномасштабної війни”, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, що 30 листопада Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Угоду про грант між Україною та Кредитною установою для відбудови (KfW) на суму 50 млн євро.