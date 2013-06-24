У рамках Щорічних зборів МВФ та Світового банку, Міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустрічі з міністрами фінансів країн G7 — з Заступницею Прем'єр-міністра, Міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд, Міністром фінансів Японії Судзукі Сюн’ічі, Міністром економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мером, Канцлером казначейства Сполученого Королівства Джеремі Гантом, Міністром фінансів Федеративної Республіки Німеччина Крістіаном Лінднером. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зустрічі були зосереджені на обговореннях забезпечення потреб держбюджету України наступного року, а також використання заморожених активів рф на користь України.

“З перших днів повномасштабного вторгнення партнери G7 були пліч-о-пліч з Україною, підтримуючи нас у всіх можливих напрямах, як у фінансовій сфері, так і військовій, гуманітарній, енергетичній, а також у відновленні. Пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих видатків. Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до ДБУ майже 33 млрд доларів США. Більше половини всього зовнішнього фінансування за цей період”, — сказав Сергій Марченко.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Мінфін України залучив до держбюджету 64,9 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Великобританія та Німеччина.

Окремо Сергій Марченко відзначив внесок Японії, яка головує в G7 у 2023 році, у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України.

Під час обговорення бюджетних потреб України у 2024 році Міністр фінансів розповів про головні показники, які передбачені проектом держбюджету.

“Проект бюджету 2024 року був підготовлений базуючись на припущенні, що війна з нинішньою інтенсивністю триватиме весь 2024 рік. Він передбачає акумулювання максимальних ресурсів на сектор безпеки і оборони, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК. Бюджет наступного року спрямований на розвиток економіки для перемоги. Також важливим компонентом є соціальна сфера, на яку передбачено збільшення видатків у порівняння з поточним роком”, — зазначив Сергій Марченко.

Міністр фінансів наголосив на значній потребі у залученні зовнішнього фінансування, аби забезпечити видатки у соціальній сфері та на гуманітарну допомогу. Дефіцит прогнозується у розмірі 42,9 млрд доларів США.

Партнери G7 у свою чергу відзначили зусилля Уряду України з адаптації економіки до умов війни, а також стале функціонування фінансової системи попри війну.

Також сторони висловили солідарність у необхідності продовжити співпрацювати для спрямування заморожених активів рф до України.