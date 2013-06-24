14 вересня надійшла перша частина негайної допомоги від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 500 млн євро для фінансування відновлення інфраструктури України та інших першочергових потреб. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ці кошти є частиною другого пакета допомоги від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро, розробленого у тісній співпраці з Європейською Комісією. Дана фінансова допомога гарантується ЄС у межах Мандату на зовнішнє кредитування та доповнює екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро, яка була надана Україні від ЄІБ на початку березня 2022 року.

«Ми вдячні Європейському Союзу та команді ЄІБ, за солідарність з Україною. Ваша постійна підтримка має велике значення для народу України, економічної стабільності та загальної стійкості країни. Отримані перші транші з пакета допомоги від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро допоможуть країні відновити пошкоджену критично важливу інфраструктуру, включно з мережею автомобільних та залізничних шляхів», - повідомив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Перша частина другого пакета допомоги від ЄІБ буде направлена Урядом України на забезпечення термінового ремонту пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури. Кошти також забезпечать підтримку стратегічних державних підприємств «Укравтодор» та «Укрзалізниця».