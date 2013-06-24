Ще дві броньовані автівки швидкої медичної допомоги, що придбані коштом, зібраним у межах ініціативи UNITED24, уже в Україні. Це останні автівки із закуплених 13 таких «швидких». Всі вони уже знаходяться в Україні і підготовлені до порятунку поранених. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Особливість броньованих швидких – висока прохідна спроможність. Вони можуть їхати «на спущеному колесі» від 50 до 150 км залежно від ваги машини та якості дороги.

Важливо також, що «швидкі» відповідають балістичним стандартам НАТО, а саме: стандарту STANAG 4569 рівня II. Це означає, що їх броня захищає від ураження боєприпасами кінетичної дії, осколків снарядів польової артилерії та підриву саморобних вибухових пристроїв.

«Дякую всім, хто підтримує нас в складний час повномасштабної війни. Броньовані автівки – безпечне транспортування, а значить більше врятованих життів українців», – говорить заступник Міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич.

Броньовані «швидкі» спеціально виготовляли під замовлення в Канаді – їх кількість у світі обмежена.

Вартість усіх доставлених машин становить 124 млн грн. Нагадаємо, 13 броньованих машин придбанокоштами, зібраними через UNITED24.