Сьогодні представники Ради Європейського союзу ухвалили рішення щодо Угоди про асоціацію з Україною.
Про це в своєму Twitter написав міжнародний кореспондент Рікард Йозвяк.
«Угода про асоціацію з Україною нарешті схвалено. Вступає в силу 1 вересня», – зазначив він.
Відомо, що документ передбачає партнерство як на політичному, так і на економічному рівні. У перспективі це дасть можливість розвитку українського ринку, верховенства права, регулювання правоохоронної та законодавчої діяльності. Окремі підпункти також передбачають створення належних умов для громадян, які працюють за кордоном.