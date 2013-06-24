У рамках робочого візиту до Вашингтона, США, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з керівництвом Світового банку. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, відбулись зустрічі з Керуючим директором Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде та Віце-Президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані.

У зустрічі також взяла участь Надзвичайний та Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова.

Сторони обговорили співпрацю у мобілізації ресурсів на бюджетні потреби та швидке відновлення.

«Щиро вдячний Групі Світового банку за вагому фінансову допомогу для України з перших днів повномасштабної військової агресії рф. З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі 34 млрд доларів США. Понад 22 млрд доларів США з цієї суми вже надано Україні.

Фінансова допомога, отримана від Світового банку та створених трастових фондів, відіграє вагому роль у забезпеченні першочергових соціальних видатків та підтримці збалансованості державного бюджету», — зазначив Сергій Марченко.

Міністр фінансів окремо подякував за нещодавнє підписання угоди про додаткові 1,76 млрд доларів США, які Україна отримає від США, Великої Британії та Фінляндії у рамках Проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

Сторони обговорили імплементацію нових спільних системних проектів, які будуть впроваджуватись у процесі відбудови України, зокрема для реконструкції транспортної інфраструктури “RELINK”, електроенергетичного сектору “Re-Power”, а також підтримки системи охорони здоров’я “Heal Ukraine”. Окрім того, українська сторона разом із колегами зі Світового банку наразі опрацьовують пропозиції щодо ініціювання ще двох нових проектів.

«Для України важливо почати відновлення вже зараз. Від цього залежить безпека наших громадян та економічне відновлення країни. Безперечно, Світовий банк є стратегічно важливим партнером України у цьому процесі і ми готові поглиблювати нашу співпрацю для реалізації пріоритетних планів, визначених у спільному звіті RDNA2», — зауважив Міністр фінансів.

Водночас Сергій Марченко наголосив на готовності Уряду України та Міністерства фінансів України забезпечувати ефективність та прозорість використання зовнішнього фінансування.