Україна отримає 84 млн доларів США додаткового фінансування від Світового банку за проектом «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE). Кошти буде спрямовано на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії, за програмою єВідновлення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Очікується, що завдяки цьому фінансуванню понад 25 тисяч домогосподарств зможуть відремонтувати свої оселі.

Відповідне рішення 9 травня схвалила Рада директорів Світового банку.

15 травня Угоду про додаткове фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку підписали від України - Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, від Світового Банку - Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Проект НОРЕ спрямований на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків у територіальних громадах, підконтрольних Уряду України, які постраждали внаслідок агресії російської федерації на території України.

Загалом з початку реалізації проекту HOPE уже понад 87 тисяч домогосподарств отримали компенсацію за пошкоджене майно.

Кошти для додаткового фінансування Проекту надаються в рамках Спеціальної програми відновлення для України та Молдови Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA SPUR).