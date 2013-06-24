11 грудня, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF) та консультації за Статтею IV 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Успішне завершення перегляду відкриває Україні шлях до отримання третього траншу фінансування EFF обсягом близько 900 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) вже найближчим часом.

Виконавча рада МВФ відзначила досягнення української сторони у виконанні програми EFF, а також відданість порядку денному реформ в умовах воєнного стану. Усі кількісні критерії ефективності програми на кінець червня, індикативні цільові показники на кінець вересня було виконано. Зокрема, Україна виконала умови, які включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційні заходи тощо.

“Команди Уряду України, Національного банку України та МВФ провели величезну роботу для досягнення успішного другого перегляду програми EFF. Завдяки злагодженій співпраці Україна виконала всі необхідні умови для продовження програми та отримання подальшого фінансування від Фонду в розмірі близько 900 млн доларів США. Окрім фінансової допомоги та сприяння у мобілізації фінансових ресурсів від інших донорів, результатом програми є впровадження важливих політик для посилення конкурентоспроможності економіки України. Після другого перегляду ми продовжуємо працювати над імплементацією спільно визначених реформ для забезпечення фінансової стабільності, довгострокового зростання, зміцнення державного управління та повноцінної євроінтеграції України", — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Програма EFF передбачає впровадження низки політик, насамперед в сферах боротьби і запобігання корупції, верховенства права, монетарної та фіскальної політики, фінансового сектору, а також в бюджетній, податковій, митній, енергетичній сферах.

Нагадаємо, що 10 листопада представники України та експерти МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо другого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.

Консультації за Статтею IV стосувались основних напрямів політики для забезпечення стійкого, збалансованого та зеленого зростання у післявоєнний період на шляху вступу України до ЄС.

Довідково

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила нову чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ). Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США.

Згідно зі Статтею IV Статей Угоди МВФ, Фонд проводить двосторонні дискусії з країнами-членами. Експерти МВФ обговорюють з офіційними особами економічний розвиток і політику країни.