Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся із представниками транснаціональної компанії BAE Systems, яка веде діяльність у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері.

Глава держави подякував генеральному директору компанії Чарльзу Вудберну та команді BAE Systems за візит і рішення відкрити своє представництво в Україні, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОП.

«Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, уже активно діє в Україні, допомагає наближати перемогу в протистоянні з російським агресором та отримує надзвичайно схвальні відгуки українських військових.

За його словами, Україна прагне бути співтворцем нової дієвої системи європейської та світової безпеки, що неможливо без потужного оборонно-промислового комплексу, для побудови якого наша держава хоче залучати провідні оборонні компанії з країн-союзників.

За підсумками зустрічі в присутності Президента та гендиректора BAE Systems було підписано Угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь BAE Systems між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та BAE Systems.

Також було підписано Рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міністерством оборони України та BAE Systems.

Наприкінці зустрічі Вудберн подарував Зеленському пам’ятний сертифікат, присвячений відкриттю офісу BAE Systems Україна та початку співпраці компанії з нашою державою. Як розповіли в ОП, він знаменує налаштованість BAE Systems на стійку підтримку українського народу.

BAE Systems plc – британське транснаціональне підприємство, що спеціалізується на оборонній та аерокосмічній галузях, а також на інформаційній безпеці. Штаб-квартира розташована в Лондоні.