Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович ознайомилася з ізраїльським досвідом роботи центрів резильєнтності та презентувала програму впровадження таких просторів в Україні – осередків, де люди отримують всю необхідну їм соціальну підтримку. Про це повідомляє Урядовий портал.

Робочий візит до Ізраїлю відбувся за участю Першої леді України Олени Зеленської. Під час візиту українська делегація провела зустрічі з Першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог та представниками Ізраїльського центру травми та стійкості NATAL, Israel Trauma Coalition, IsraAID (міжнародної неурядової гуманітарної організації).

«Те, що ми плануємо втілити, – це великі простори життєстійкості в кожній громаді України. Будь-яка людина, звернувшись у такі центри по допомогу і підтримку, зможе їх отримати. Ми бачимо ці осередки місцем сили цілої громади, яке б допомогло зорганізувати і скоординувати роботу різних соціальних інституцій», – зазначила Оксана Жолнович.

За її словами, досвід Ізраїлю засвідчив, наскільки важливою є групова терапія, робота з сім’ями та дітьми, психологічна підтримка саме на ранніх етапах, яка дозволяє уникнути подальшого загострення стану здоров’я, – все це Україна впроваджуватиме і на рівні своїх центрів життєстійкості.

«Дуже цінним є досвід Ізраїлю також в організації волонтерських груп, які зміцнюють громади і забезпечують її цілісність», – додала Міністр соціальної політики.

Вона зазначила, що до кінця 2023 року заплановано облаштувати 20 центрів життєстійкості по Україні. На сьогодні вже розпочато проектування такого центру в Ірпені – одному з міст, що найбільше постраждали внаслідок воєнної агресії росії на Київщині. А в перспективі максимальний план – 1500 таких центрів по всій Україні, у кожній із громад нашої держави.

«Для цього нам потрібно підготувати більше 7 тисяч соціальних працівників, психологів, кейс-менеджерів. Тому будемо вдячні Ізраїлю за допомогу в навчанні наших працівників, побудові системної освіти», – резюмувала Оксана Жолнович.

Як зазначила Олена Зеленська, у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я, уже 2000 українських фахівців пройшли навчання в Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL: опановували допомогу після травматичних подій, в екстрених ситуаціях, роботу з ПТСР, із постраждалими від сексуального насильства, пацієнтами з ампутованими кінцівками.

«Українська незламність має велику ціну. Це не тільки людські життя на фронті і в тилу – це й ментальне здоров’я цілого народу. Вчасно врятувати психіку – все одно що врятувати життя. І це дуже влучне слово зараз – «життєстійкість». Саме її, в усіх розуміннях, і прагнемо для українців», – підкреслила Перша леді Олена Зеленська.