Вирішальне значення для порятунку життя постраждалих та поранених під час надзвичайних ситуацій відіграє час від моменту надання першої медичної допомоги на місці катастрофи до подальшого транспортування та госпіталізації пацієнта. Медицина катастроф у Японії володіє ефективними медичними протоколами та стандартами реагування екстрених служб під час надзвичайних ситуацій. Зокрема, створена система оперативної координації і взаємодії рятувальників та парамедиків, які надають першу допомогу та стабілізують постраждалих ще до моменту транспортування до «швидкої» та лікарні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Делегація Міністерства охорони здоровʼя України під час тижневого візиту до Токіо детально ознайомилась з плануванням та координацією японських медичних команд.

Аварія на атомній станції «Фукусіма-1», робота парамедиків та лікарів під час землетрусів та повеней вплинули на модернізацію японської медичної системи – і цей досвід важливий для України, особливо в умовах воєнних викликів. Теракт на Каховській ГЕС, постійні обстріли житлових будинків та цивільного населення, загроза ядерної аварії вимагають швидкої трансформації медицини катастроф України. Міжнародне партнерство у цій галузі дозволяє швидше розвивати медицину катастроф за світовими стандартами.

«Концепція «золотої години» у контексті медицини катастроф критично важлива. Негайна медична допомога прямо на місці дозволяє врятувати життя, стабілізувати постраждалих та зменшити ризики критичних ускладнень й інвалідизації. Влітку Уряд підтримав постановуМОЗ, яка розділяє команди медицини катастроф на три типита дозволяє залучати медиків одразу на місці катастрофи. Наприклад, коли постраждалого повністю не вивільнили із під-завалу будинку, але парамедики вже можуть надавати першу допомогу. Тому Міністерство охорони здоровʼя України розширює співпрацю з японським урядовим агентством міжнародного співробітництва (JICA) у сфері медицини катастроф задля обміну досвідом та розвитку високоефективної системи медичного реагування під час надзвичайних ситуацій, мета якої – мінімізувати летальність та врятувати якомога більше життів постраждалих», – зазначив заступник Міністра охорони здоровʼя України, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час робочого візиту до Японії.

У ході робочого візиту делегація від України відвідала Центр медицини та катастроф на базі рятувальної служби, координаційний центр, лікарні та симуляційні тренінги екстрених команд, які відпрацьовували надання допомоги під час змодельованих повеней та надзвичайної ситуації у метрополітені. Голова української делегації Ігор Кузін провів ряд урядових зустрічей та з керівництвом японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Починаючи з березня в рамках медичного партнерства МОЗ та JICA за двома спільними проектами для медзакладів країни закуплено 9 магнітно-резонансних томографів, 20 автомобілів отримали заклади «первинки» в Харківській області та заплановане постачання спеціальних нейрохірургічних мікроскопів для лікарень.

Пріоритетними сферами подальшої співпраці залишаються фізична та психологічна реабілітація постраждалих внаслідок війни. Вони обговорювались на рівні президентів обох країн. Наразі тривають експертні консультації, аби фіналізувати проекти, що дозволяють забезпечити доступ до якісної реабілітаційної допомоги для всіх, хто її потребує.