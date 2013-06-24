Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький презентував Стратегію розвитку агропромислового комплексу на наступні десять років на міжнародній Конференції з питань відновлення України, що відбулася в Лондоні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ передбачає повну вертикальну інтеграцію, локалізацію та імпортозаміщення українського агросектору.

«Стратегія розвитку агропромислового комплексу України передбачає повну вертикальну інтеграцію із забезпеченням виробництва необхідних матеріально-технічних ресурсів і засобів виробництва. Також зростання виробництва зернових та олійних до 150 млн тонн за 10 років, нарощування внутрішньої переробки та виробництва продукції тваринництва та садівництва. Загальний інвестиційний портфель складає 57 млрд доларів», - розповів Тарас Висоцький.

Як зазначив перший заступник Міністра, в Стратегії закладено відновлення зрошення для сільськогосподарських земель, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Також - поступове заміщення імпортних харчових продуктів на внутрішньому ринку. Крім того, в Стратегії передбачено розвиток зеленої енергетики - повна переробка вторинних відходів і вироблення до 10 млрд м3 біометану.