Президенту України Володимиру Зеленському надійшли вітання від лідерів Китаю, Японії, Індії, ОАЕ, Фінляндії, Данії, Словаччини, Азербайджану та інших країн світу з нагоди 30-річчя незалежності нашої держави.

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін від імені уряду й народу Китаю висловив Володимиру Зеленському та дружньому українському народові щирі вітання та добрі побажання.

«Україна є стратегічним партнером Китаю. В останні роки китайсько-українські відносини стабільно розвиваються. Було досягнуто великих успіхів у співпраці в різних сферах, що принесло реальні вигоди народам обох держав. Я надаю великого значення розвитку китайсько-українських відносин та готовий разом з вами докладати всіх зусиль для виведення двосторонніх взаємин на новий рівень на благо двох держав та їхніх народів», – йдеться в листі Сі Цзіньпіна.

Він побажав Україні процвітання й могутності, а українському народові – щастя та благоденства.

Президент Індії Рам Натх Ковінд від імені уряду та індійського народу побажав дружньому народу України «подальшого прогресу та процвітання».

«Індія та Україна підтримують тісні й теплі стосунки, що відображено в нашій багатосторонній співпраці. Це було очевидно під час нашої підтримки один одного в часи пандемії COVID-19. Ми дуже цінуємо солідарність та підтримку України в цей складний час. Я впевнений, що на основі нашого спільного бажання зміцнювати стосунки наша дружба та співпраця продовжуватимуть зростати в найближчі роки», – наголосив Рам Натх Ковінд у своєму листі на адресу Президента України.

Імператор Японії Нарухіто у привітанні з нагоди Дня Незалежності України зазначив: «Я надзвичайно радий надіслати Вашій Високоповажності мої сердечні вітання та щирі побажання щастя й процвітання народу вашої країни».

Король Йорданії Абдалла ІІ бін Аль-Хусейн у своєму вітальному листі, адресованому Володимиру Зеленському, підтвердив налаштованість Йорданії і надалі розвивати та зміцнювати глибоку співпрацю та дружбу з Україною в інтересах двох країн задля процвітання та стабільності.

«Ці відносини лише посилюються в усіх сферах, і я з нетерпінням чекаю продовження співпраці з вами для їхнього подальшого просування», – написав Король Йорданії.

Вітаючи Україну з 30-річчям незалежності, заступник Верховного головнокомандувача Збройних Сил Об'єднаних Арабських Еміратів, Спадкоємний принц Абу-Дабі Мохаммад бін Заїд Аль Нагаян зазначив: «Маю за честь висловити вам щирі вітання та найкращі побажання з нагоди Дня Незалежності України. Бажаю вам, Ваша Високоповажносте, міцного здоров'я та щастя, а урядові та дружньому народові України – ще більше прогресу та процвітання».

Найщиріші вітання та найкращі побажання у зв’язку з 30-ю річницею незалежності України також висловив Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв.

«Відносини між Азербайджаном та Україною мають глибоке історичне коріння й добрі традиції. Впевнений, що завдяки нашим спільним зусиллям наші двосторонні зв'язки, що базуються на взаємній довірі та підтримці, наша тісна й плідна співпраця в різних галузях і надалі успішно розвиватимуться та зміцнюватимуться відповідно до волі наших народів», – йдеться у листі Ільхама Алієва.

Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова у своєму привітанні зауважила, що три десятиліття тому Україна вирішила стати на шлях свободи й демократії та зберегла цей курс донині «завдяки вражаючій незламності» українських громадян та їхньому прагненню до «гідного й вільного життя, незважаючи на багато складних випробувань».

«Словацька Республіка завжди підтримувала Україну на цьому шляху та підтримує євроатлантичні інтеграційні амбіції вашої країни та її жителів. Європейський Союз і Північноатлантичний альянс сприймаємо передусім як спільноту цінностей, а членство в них – не як ціль, а як засіб для їхнього подальшого посилення», – зазначила Зузана Чапутова.

Вона також наголосила на незмінній підтримці з боку Словаччини суверенітету й територіальної цілісності України.

«Незаконна анексія Криму й агресія Російської Федерації на сході вашої країни ніколи не можуть стати нормою. Твердо вірю, що запуск Кримської платформи сприятиме довгостроковим зусиллям заради миру, а також допоможе тим, хто найбільше постраждав у цьому конфлікті», – написала Зузана Чапутова.

Президент Румунії Клаус Йоганніс також підтвердив незмінну й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, європейських і євроатлантичних прагнень нашої країни.

«Я впевнений, що відносини між Румунією та Україною можуть зміцнитися шляхом реалізації потенціалу наших країн та ефективного розв’язання невирішених питань двостороннього порядку денного», – зазначив Клаус Йоганніс і переказав українському народу привітання й побажання миру та процвітання.

Президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо у вітальному листі запевнив, що Фінляндія разом з міжнародною спільнотою підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та політику невизнання незаконно анексованого Криму.

«Ваша ініціатива міжнародної Кримської платформи підкреслює ці спільні зусилля», – відзначив Президент Фінляндії та подякував за гостинність під час саміту в Києві.

У найвищій повазі до Глави Української держави та українського народу, непохитній підтримці України на шляху до миру запевнила у вітанні Прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен.

«Данія глибоко прагне підтримати вас у вашій роботі задля мирного, демократичного та квітучого майбутнього України. Я вітаю вас із проведенням успішного установчого саміту міжнародної Кримської платформи. Данія залишається непохитною в підтримці суверенітету й територіальної цілісності України в умовах агресії Росії та незаконної анексії Криму», – зазначила Метте Фредріксен і висловила сподівання на продовження цінного та конструктивного співробітництва між Україною та Королівством Данія.

Високо цінує зв’язки дружби та взаємоповаги між Україною та Кіпром його Президент Нікос Анастасіадіс, про що він написав у вітальному листі Президенту Володимиру Зеленському.

«Вірю, що двосторонні відносини між Кіпром та Україною, які культивувались 30 років, і надалі приноситимуть позитивні результати, а ми реалізуємо багато нових можливостей у всіх сферах, що становлять обопільний інтерес, щоб забезпечити стабільне та квітуче майбутнє наших народів», – наголосив Президент Республіки Кіпр.